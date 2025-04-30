Меган Маркл критикуют за использование титула: что опять произошло

Меган Маркл

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Но, оказалось, что Меган Маркл продолжает его использовать вопреки воле покойной королевы Елизаветы II, а доказательство этого всплыло на недавно опубликованной фотографии.

Технически Меган и Гарри сохраняют титулы «Его/Ее Королевское Высочество», хотя больше не могут использовать их на публике или в коммерческих целях. Эта договоренность была частью их соглашения с королевой Елизаветой II, когда они сложили с себя полномочия старших действующих членов королевской семьи в 2020 году.

Меган Маркл на шоу Джейми Керн Лима

А во время недавнего интервью на подкасте Джейми Керн Лима, гостьей которого стала Меган, ведущая вспомнила, как герцогиня подарила ей корзину с запиской, где было написано: «С наилучшими пожеланиями от Ее Королевского Высочества герцогини Сассекской». К записке прилагалось органическое мороженое и перевязанная лентой банка джема.

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«Однажды, когда я была очень напряжена, ко мне в гости пришли родственники мужа и все эти люди», — сказала Керн Лима, говоря о Меган. «Вы привезли эту подарочную корзину с мороженым, домашним клубничным джемом, чтобы положить его поверх мороженого, просто чтобы посмотреть, поможет ли это облегчить мою ношу. Это было похоже на то, как будто вы на моем месте и чувствуете то, что чувствовала я, и мне даже не нужно было ничего вам говорить. И вы делаете что-то, что добавляет ценности моей жизни», — рассказала ведущая, цитирует ее слова журнал People.

В соцсетях тут же обратили внимание на то, что Меган продолжает использовать свой королевский титул в личных целях, подписывая частные открытки, однако не для публичных или коммерческих, поэтому никакого нарушения договоренностей с покойной королевой нет.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Напомним, в этом же интервью Меган Маркл впервые прокомментировала публично слухи о разводе с принцем Гарри.