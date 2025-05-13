- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 229
- Время на прочтение
- 2 мин
Меган Маркл критикуют за пижаму: что произошло и при чем тут ее сын Арчи
Недавно Меган Маркл опубликовала трогательную фотографию себя и своих двух детей — сына Арчи и дочери Лили — в честь Дня матери.
На снимке Меган Меган стоит спиной к камере, а ее дети взобрались на нее с двух сторон. Герцогиня часто показывает, что она такая же мать, как и остальные, много работает и старается проводить время с детьми, но снимок содержал одну деталь, которую описывает издание Daily Mail и которая намекает на то, что Меган, конечно же, не такая мать, как остальные простые смертные.
На фотографии, которая собрала восторженные комментарии 2,9 миллионов подписчиков Меган, шестилетний принц Арчи одет в особенно дорогую пижаму, сшитую эксклюзивным нью-йоркским дизайнерским брендом La Ligne NY, стоимостью чуть больше 80 долларов. Стильный комплект одежды для сна, включающий пару белых брюк с темно-синей окантовкой и соответствующую рубашку с длинными рукавами, воротником и карманом с левой стороны. Детская пижама, известная как «Темно-синяя/белая пижама Enfant Bonne Nuit», была выпущена ограниченным тиражом и больше не продается. Но ее стоимость не дешевая и вряд ли большинство родителей захотят тратиться на такую дорогую одежду для сна своих детей.
Впрочем, критиковать за это герцогиню Сассекскую вряд ли имеет смысл, ведь она женщина не бедная, занимается бизнесом и замужем за британским принцем, которые также имеет неплохое наследство, а также работает и зарабатывает.
Отметим, что одежду, которую носят дети принца и принцессы Уэльских, быстро разметают с полок британских бутиков и стоимость этой одежды колеблется в пределах таких же сумм.