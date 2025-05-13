Меган Маркл критикуют за пижаму: что произошло и при чем тут ее сын Арчи

Меган Маркл / © Associated Press

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На снимке Меган Меган стоит спиной к камере, а ее дети взобрались на нее с двух сторон. Герцогиня часто показывает, что она такая же мать, как и остальные, много работает и старается проводить время с детьми, но снимок содержал одну деталь, которую описывает издание Daily Mail и которая намекает на то, что Меган, конечно же, не такая мать, как остальные простые смертные.

На фотографии, которая собрала восторженные комментарии 2,9 миллионов подписчиков Меган, шестилетний принц Арчи одет в особенно дорогую пижаму, сшитую эксклюзивным нью-йоркским дизайнерским брендом La Ligne NY, стоимостью чуть больше 80 долларов. Стильный комплект одежды для сна, включающий пару белых брюк с темно-синей окантовкой и соответствующую рубашку с длинными рукавами, воротником и карманом с левой стороны. Детская пижама, известная как «Темно-синяя/белая пижама Enfant Bonne Nuit», была выпущена ограниченным тиражом и больше не продается. Но ее стоимость не дешевая и вряд ли большинство родителей захотят тратиться на такую ​​дорогую одежду для сна своих детей.

Меган Маркл с детьми Арчи и Лили / © Instagram Меган Маркл

Впрочем, критиковать за это герцогиню Сассекскую вряд ли имеет смысл, ведь она женщина не бедная, занимается бизнесом и замужем за британским принцем, которые также имеет неплохое наследство, а также работает и зарабатывает.

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Отметим, что одежду, которую носят дети принца и принцессы Уэльских, быстро разметают с полок британских бутиков и стоимость этой одежды колеблется в пределах таких же сумм.