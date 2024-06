Меган Маркл купила для дочери особенный подарок задолго до ее рождения: что это

Это было еще во времена, когда Меган играла в сериале "Форс-мажоры". После продления проекта на третий сезон Маркл решила побаловать себя и приобрела часы Cartier Tank Francaise стоимостью более 6 тысяч долларов, а сзади на них выгравировала послание: "To MM from MM". В интервью журналу Hello! Меган тогда рассказала:

Принцесса Лилибет / Фото: instagram.com/misanharriman

"Однажды я планирую подарить их своей дочери. Вот что делает эти часы особенными — связь, которую вы с ними имеете".

Так что для маленькой Лили у Меган есть вот такой крутой подарок, но носить часы она сможет, естественно, когда вырастет.

Напомним, в 90-х годах мама принца Гарри, принцесса Диана, также регулярно носила часы Cartier Francaise, которые ей подарил отец на 21-й день рождения. Считалось, что после ее смерти именно сын Гарри унаследовал аксессуар, а его жена Меган несколько раз была замечена в них.

Меган Маркл в часах принцессы Дианы / Фото: Getty Images

