Меган Маркл может отправиться с Гарри в Лондон: что известно о поездке

Герцог Сассекский очень хочет, чтобы его семья поддерживала его на праздновании 10-летия "Игр непокоренных", которое состоится в мае в Лондоне.

Приближенный к семье источник рассказал, что принц Гарри сейчас ведет "переговоры на правительственном уровне", чтобы его семья могла прилететь с ним в Британию.

Инсайдер рассказал журналу ОК! : "Гарри очень хочет, чтобы вся его семья присоединилась к нему. Для него важно, чтобы они показали единый фронт и сосредоточились на наведении мостов с остальной частью королевской семьи. Предложение вернуть "Игры непобежденных" в Британию рассматривается как возможность для Гарри, и он очень хочет ею воспользоваться. Он непреклонен в том, что хочет, чтобы Меган и дети присоединились к нему, но я думаю, что она может опасаться, и я думаю, что ей (Меган) очень неудобно находиться в Великобритании".

Меган и Гарри / Фото: Getty Images

В мае, напомним, старшему ребенку пары Арчи исполнится пять лет. Возможно, это станет поводом для Меган не ехать в Британию. К тому же, ее дети посещают школу и детский сад. Но принц Гарри явно настроен на примирение со своей королевской семьей.

Напомним, ранее принц Гарри прокомментировал свой визит в Лондон и встречу с отцом Чарльзом и рассказал, сблизила ли их с отцом болезнь короля Чарльза.

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