Меган Маркл может вернуться в Великобританию впервые за четыре года: что известно
Герцогиня Сассекская может вернуться на родину своего мужа принца Гарри, если им будет обеспечена их безопасность.
Этим летом Меган Маркл может впервые с 2022 года присоединиться к принцу Гарри в Великобритании. Ожидается, что 41-летний герцог Сассекский будет находиться в Бирмингеме на торжествах, посвященных началу Игр Invictus.
Однако его надежды на то, что рядом с ним будет его жена Меган, скорее всего, зависят от того, будет ли ему повышен уровень охраны в его родной стране. В настоящее время проводится проверка и окончательное решение еще не принято, пишет журнал People.
На большинстве предыдущих «Игр Непокоренных» принца Гарри сопровождал его жена. Она также посещала мероприятия, посвященные обратному отсчету до игр в Ванкувере, в феврале 2024 года. Кроме того, они оба были в Дюссельдорфена мероприятиях, посвященных годовщине игр, в сентябре 2022 года.
Принц Гарри, который долгое время выступал за восстановление полной охраны после того, как отказался от обязанностей члена королевской семьи в 2020 году, в нескольких интервью ясно дал понять, что не чувствует себя в безопасности, беря с собой жену и двоих детей, принца Арчи и принцессу Лилибет, без достаточной охраны.
Герцог Сассекский и его команда в настоящее время ожидают решения о том, будет ли восстановлена полномасштабная охрана для него и его семьи во время их визита в Великобританию.