Меган Маркл на День Валентина впервые показала лицо дочери публике, опубликовав новую фотографию

Принц Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

В День святого Валентина Меган опубликовала фото своего мужа принца Гарри с дочерью Лилибет на руках и красными воздушными шарами и подписала кадр:

«Эти двое + Арчи = мои вечные Валентины ♥️».

Принц Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

На снимке Гарри стоит в поле и держит на руках дочь. Одетую в розовое платье и белые колготы. На снимке впервые отчетливо видно лицо девочки, хотя ранее Сассекские не показывали публике лиц своих детей из-за соображений безопасности.

В пятницу, 13 февраля, Меган и Гарри были замечены за ужином в честь Дня святого Валентина в одном из своих любимых ресторанов — Funke в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Также в День Влюбленных принц и принцесса Уэльские поделились новым снимком в соцсетях.