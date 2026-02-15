ТСН в социальных сетях

Общество
169
1 мин

Меган Маркл на День Валентина впервые показала лицо дочери публике, опубликовав новую фотографию

Меган Маркл впервые с момента первого дня рождения дочери Лили показала на фотографии, как выглядит ее почти пятилетняя малышка.

Ольга Кузьменко
Принц Гарри с дочерью Лили

Принц Гарри с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

В День святого Валентина Меган опубликовала фото своего мужа принца Гарри с дочерью Лилибет на руках и красными воздушными шарами и подписала кадр:

«Эти двое + Арчи = мои вечные Валентины ♥️».

На снимке Гарри стоит в поле и держит на руках дочь. Одетую в розовое платье и белые колготы. На снимке впервые отчетливо видно лицо девочки, хотя ранее Сассекские не показывали публике лиц своих детей из-за соображений безопасности.

В пятницу, 13 февраля, Меган и Гарри были замечены за ужином в честь Дня святого Валентина в одном из своих любимых ресторанов — Funke в Беверли-Хиллз, штат Калифорния.

Также в День Влюбленных принц и принцесса Уэльские поделились новым снимком в соцсетях.

169
