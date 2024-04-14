Меган Маркл на матчах поло: вспоминаем образы разных лет герцогини Сассекской

Принц Гарри и его жена Меган посетили благотворительный матч с поло Royal Salute Polo Challenge в Веллингтоне, во Флориде.

Герцог Сассекский является соучредителем и патроном благотворительной организации матча Sentebale. Он сыграл в команде Royal Salute Sentebale, которая победила. А Меган приехала поддержать мужа.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

На публике в этот день герцогиня Сассекская появилась в винтажных серьгах и платье с вырезом на животе. А мы решили вспомнить другие ее появления на поло – игре, которую так любят члены британской королевской семьи.

Впервые в роли жены принца Гарри Меган присутствовала на поло в июле 2018 года, вскоре после их свадьбы в мае 2018-го. Это был турнир Sentebale ISPS Handa Polo Cup в Королевском поло-клубе графства Беркшир в Виндзоре. Тогда Меган блистала в джинсовом платье миди длины от Carolina Herrera, в солнцезащитных очках, с соломенным клатчем и в бежевых туфлях от Aquazzura на каблуках.

Меган Маркл на поло, июль 2018 года / Фото: Getty Images

Тогда же публика увидела один из первых поцелуев Меган и Гарри на поло, который, к слову, на днях они повторили публично.

Меган Маркл на поло, июль 2018 года / Фото: Getty Images

Через год в июле 2019-го Меган и Гарри появились на поло уже вместе со своим первенцем – принцем Арчи. Это был благотворительный матч King Power в Уоркингеме. Молодая мама была в тот день в льняном платье миди цвета хаки с V-образным вырезом от Лизы Марии Фернандес, а двухмесячного сына Арчи держала на руках.

Меган Маркл, принц Гарри и их сын принц Арчи на поло, июль 2019 года / Фото: Getty Images

В июне 2022 года на игре уже в Калифорнии герцогиня Сассекская появилась в джинсовой рубашке, заправленной в джинсовые шорты с высокой талией, дополнив образ солнцезащитными очками, коричневыми кожаными сандалиями и заколкой для волос. В тот день принц Гарри играл с командой Los Padres в клубе поло и ракеток Санта-Барбары.

Меган Маркл на поло, июнь 2022 года / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы рассказывали, что у мужа королевы Елизаветы II было прозвище для Меган Маркл.

Читайте также: