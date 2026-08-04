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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
146
Время на прочтение
1 мин

Меган Маркл накануне своего дня рождения опубликовала милое видео с собакой и мороженым

Герцогиня изящно прорекламировала новый продукт своего бренда, но сделала это практически в преддверии юбилея.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Меган Маркл

Меган Маркл

4 августаМеган Маркл отмечает свой 45-й день рождения. Бывшая член британской королевской семьи, вероятно, проведет этот особенный день вместе с принцем Гарри и их двумя детьми — семилетним принцем Арчи и пятилетней принцессой Лилибет.

Она не раскрывала планы на свой день рождения в этом году и, вероятно, отметят этот день публикацией в Instagram, однако пока этого ещё не сделала.

В свою очередь герцогиня накануне своего праздника опубликовала милое летнее видео, в котором рекламировала новый продукт своего бренда — варенье. В ролике она показала, как его есть летом с мороженым.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

«Любимое мороженое Меган с малиновой пастой, ванильным мороженым, крошкой из песочного печенья и цветочной посыпкой», — говорится в подписи к видео.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

Видео, вероятно, снято в саду её дома в Монтесито, штат Калифорния, и в нём также появляется её бигль Мия.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

А что касается образа, то герцогиня надела белый комплект, состоящий из топа бренда Reformation и юбки бренда Posse. Ее аксессуары также были от известных брендов, в частности ободок на голове от J.Crew, а очки — от Balenciaga. Традиционными украшениями, которые дополняют почти каждый образ Меган, стали часы от Cartier ибраслет Cartier Love.

Меган Маркл / фото: As Ever

Меган Маркл / фото: As Ever

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Дата публикации
Количество просмотров
146
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