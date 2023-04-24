Меган Маркл написала письмо королю Чарльзу: что хотела герцогиня Сассекская

Личное письмо тогда еще будущему королю было отправлено вскоре после интервью, которое Меган и Гарри дали Опре Уинфри.

Супруга принца Гарри выразила будущему королю свою озабоченность по поводу неосознанной предвзятости в королевской семье. Письмо Меган якобы было отправлено ​​в ответ на письмо, которое она получила от своего тестя Чарльза, в котором он выразил свою грусть по поводу напряженности в семье.

Герцогиня Сассекская и король Чарльз III / Фото: Getty Images

В отчете The Telegraph появилось несколько новых деталей, в том числе то, что в письмах упоминается член семьи, который якобы сделал замечания по поводу кожи Арчи (о чем Меган публично рассказала в интервью Опре), и что Меган и король Чарльз согласны с тем, что комментарий был сказан без злого умысла.

Меган якобы также сказала Чарльзу, что не собиралась обвинять члена королевской семьи в расизме, а вместо этого хотела обсудить бессознательную предвзятость, пишет People.

В то же время сообщается, что 41-летняя герцогиня поблагодарила короля за его письмо, и, хотя тон обмена этими письмами был "теплым", напряженность в семье сохраняется. И на коронацию Чарльза и Камиллы принц Гарри приедет один.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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Журналисты издания обратились к официальным представителям Меган и Гарри за комментариями. На что им ответили: "Герцогиня Сассекская занимается своей жизнью в настоящем, не думая о переписке двухлетней давности, связанной с разговорами четырехлетней давности. Любое предположение об обратном является ложным и откровенно нелепым. Мы призываем бульварные СМИ и различных королевских корреспондентов прекратить изматывающий цирк, который они одни устраивают".

Этот пост в своем Твиттере опубликовал и британский журналист Омид Скоби, которого называют неофициальным представителем Меган и Гарри.

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