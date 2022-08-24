Меган Маркл назвала еще одну причину, из-за которой они с Гарри покинули королевскую семью

Во время своего первого подкаста, гостьей которого стала Серена Уильямс, Меган Маркл рассказала ужасающую историю, которая произошла с ее сыном Арчи.

Однажды во время королевского тура по Южной Африке в 2019 году, когда Меган и Гарри еще работали членами королевской семьи, они оставили маленького Арчи с няней и она спасла его от пожара, который произошел в комнате ребенка.

Арчи было четыре месяца, и его тогдашняя няня взяла малыша с собой вниз, когда пошла перекусить. Пока их не было в детской, загорелся обогреватель. Меган рассказала, что об инциденте им с Гарри сообщили только лишь, когда мероприятие, которое они посещали, завершилось и они вернулись домой, пишет express.

"Мы были потрясены, все в слезах … Боже, как это могло произойти? Все были в ужасе", - вспоминает герцогиня. И добавляет: "Детектора дыма не было. Кто-то просто почувствовал запах дыма в коридоре, вошел, потушил огонь. Арчи должен был там спать", - вспоминает Меган.

Принц Гарри и Меган Маркл в Торонто / Фото: Getty Images

Это был первый и единственный тур, в который Меган и Гарри взяли с собой сына. Герцогиня рассказала, как ей хотелось рассказать людям о случившемся. Но даже после инцидента паре пришлось продолжать поездку. Ее нельзя было отменить.

"Нам пришлось оставить нашего ребенка… и хотя после этого нас перевели в другое место, нам все равно пришлось оставить его и пойти на еще одну официальную встречу", - сказала Меган.

Меган и Гарри с сыном Арчи / Фото: Getty Images

Очевидно, этот случай сильно повлиял на решение Гарри и Меган покинуть королевскую семью. Хотя так же очевидно, что загореться может все что угодно и где угодно, совсем необязательно быть в это время в королевском туре. Но, наверное, сейчас дети пары спят в комнате, где есть детектор дыма.

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