Меган Маркл назвала любимый овощ своих детей - принца Арчи и принцессы Лилибет

Меган Маркл / © Associated Press

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44-летняя герцогиня Сассекская выступит в качестве приглашенного судьи в эпизоде ​​австралийского шоу MasterChef на этой неделе, где она поручит участникам приготовить блюдо, используя некоторые из ее любимых продуктов.

В анонсе эпизода, опубликованном телеканалом 10 News Sydney, Меган демонстрирует морковь, топинамбур, брюссельскую капусту, сельдерей, местный австралийский мед, макадамию, айву, лимоны, яблоки, мандарины и клубнику. Меган говорит, что ее дети обожают некоторые виды этих продуктов.

Меган Маркл с детьми / © Instagram Меган Маркл

«Мои дети едят брюссельскую капусту», — говорит герцогиня Сассекская, и это действительно впечатляет, так как далеко не все дети любят ее.

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Меган также рассказала о том, как ее семья повлияла на ее любовь к кулинарии.

«Для меня еда и приготовление пищи — это настоящий язык любви, — сказала она. — Я думаю, это прекрасный способ сблизиться. Это может быть что-то сентиментальное и значимое, и именно так я проявляю свою заботу и любовь к друзьям, семье и детям», — рассказала герцогиня.

Ранее герцогиня рассказывала, что на завтрак они часто едят яйца и вафли, которые по утрам готовит Меган. А в школьные ланчбоксы Меган обычно кладет им свежие овощи.

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