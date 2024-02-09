Меган Маркл не поехала к Чарльзу с мужем Гарри: эксперт назвала главную причину

Герцогиня Сассекская осталась с детьми дома в Калифорнии, когда ее муж принц Гарри улетел первым же рейсом в Британию, когда узнал, что его отец Чарльз болен раком.

Эксперты считают, что Меган хотела избежать некомфортной ситуации, поэтому не полетела вместе с Гарри.

Эксперт по отношениям Луэлла Олдерсон предположила, что Меган решила остаться дома, чтобы все внимание было сосредоточено на короле и его сыне, а не на ней самой.

Меган Маркл и принц Гарри, король Чарльз и королева Камилла / Фото: Associated Press

"Не удивительно, что Меган решила не лететь в Великобританию с Гарри", - сказала эксперт в комментарии The Mirror. "Если бы она это сделала, внимание средств массовой информации было бы сосредоточено исключительно на ее присутствии, а не на более важных вещах, таких как здоровье короля Чарльза и воссоединение Гарри со своей семьей. Кроме того, у Меган были не самые лучшие отношения с королевской семьей на протяжении всего ее времени с Гарри, которые, похоже, только ухудшились с момента их отъезда из Великобритании и всех их комментариев в СМИ. Понятно, что она может чувствовать себя некомфортно или хотеть оказаться в ситуации, когда ей придется взаимодействовать с ними в такое трудное время". - добавляет эксперт.

Меган Маркл / Фото: Associated Press

Известно, что у принца Гарри была короткая встреча с королем в Кларенс-хаусе. Из-за того, что сын проявил инициативу приехать, отцу пришлось ждать его и, говорят, король остался недоволен такой ситуацией. Это была их первая встреча после коронации девять месяцев назад. Разговор длился 45 минут, а через 24 часа принц Гарри улетел обратно домой.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

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