ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
209
Время на прочтение
1 мин

Меган Маркл неожиданно отменила свое выступление о безопасности детей на фоне ареста ее отца

Сегодня принц Гарри и Меган Маркл должны посетить Европейский парламент в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы безопасности детей в интернете.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Меган Маркл

Меган Маркл / © Getty Images

Ранее планировалось, что герцогиня Сассекская выступит на мероприятии с речью, как это было в прошлом году во время ее поездки в Швейцарию.

Супруги посетят Европейский парламент на открытии мемориала «Потерянный экран», созданного их фондом Archewell в память о детях, погибших в результате вреда, причиненного им в социальных сетях.

Меган Маркл / © Associated Press

Меган Маркл / © Associated Press

Это их первая официальная поездка за границу с момента возвращения в Великобританию в августе, и состоится всего через несколько дней после того, как отец Меган, Томас Маркл-старший, был освобожден под залог после явки в американский суд по обвинению в хранении материалов с изображением сексуального насилия над детьми.

Меган Маркл будет сопровождать своего мужа принца Гарри на мероприятии, но приняла решение не выступать с речью. Источник сообщил изданию The Telegraph: «Сейчас она просто недостаточно сильна эмоционально, чтобы выступать на публике».

Несколько дней назад мы сообщали, что отца Меган Маркл арестовали по обвинению в хранении детской порнографии.

Томас Маркл / © Getty Images

Томас Маркл / © Getty Images

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie