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Меган Маркл неожиданно отменила свое выступление о безопасности детей на фоне ареста ее отца
Сегодня принц Гарри и Меган Маркл должны посетить Европейский парламент в Брюсселе, чтобы обсудить вопросы безопасности детей в интернете.
Ранее планировалось, что герцогиня Сассекская выступит на мероприятии с речью, как это было в прошлом году во время ее поездки в Швейцарию.
Супруги посетят Европейский парламент на открытии мемориала «Потерянный экран», созданного их фондом Archewell в память о детях, погибших в результате вреда, причиненного им в социальных сетях.
Это их первая официальная поездка за границу с момента возвращения в Великобританию в августе, и состоится всего через несколько дней после того, как отец Меган, Томас Маркл-старший, был освобожден под залог после явки в американский суд по обвинению в хранении материалов с изображением сексуального насилия над детьми.
Меган Маркл будет сопровождать своего мужа принца Гарри на мероприятии, но приняла решение не выступать с речью. Источник сообщил изданию The Telegraph: «Сейчас она просто недостаточно сильна эмоционально, чтобы выступать на публике».
Несколько дней назад мы сообщали, что отца Меган Маркл арестовали по обвинению в хранении детской порнографии.