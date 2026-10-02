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Меган Маркл неожиданно выпустила адвент-календарь, который уже критикуют
Меган Маркл уже готовится к зимним праздникам и заявила, что выпустила рождественский календарь As ever Advent, на котором изображен их дом в Калифорнии, украшенный к Рождеству.
Бренд As ever герцогини Сассекской и лос-анджелесский производитель шоколада Compartés представили лимитированный рождественский календарь 1 октября.
Календарь стоимостью 148 долларов включает 24 конфеты со вкусами клубники, малины, ежевики и апельсинового мармелада, а также специальную конфету с цветочной посыпкой.
В рождественском календаре есть несколько личных деталей от Меган Маркл, в том числе цифры, нарисованные от руки ее собственным почерком с использованием съедобного золотого блеска.
Герцогиня поделилась видео о календаре в Instagram-сториз.
Кроме того, оформление рождественского календаря вдохновлено домом и садом Меган и принца Гарри в Монтесито, где они прожили шесть лет. Впрочем, подписчики недовольны и критикуют герцогиню за то, что стоимость календаря значительно превышена.
«В королевском магазине продается рождественский календарь за 12 фунтов, и вся прибыль идет на благотворительность. Меган продает такой же календарь за 150 долларов. Вот почему они никогда не пустят Гарри и Меган обратно в семью», или другой пользователь пишет: «Я не думаю, что многие это купят. А если раскупят, то только потому, что ее богатые друзья пытаются спасти ее от полного позора».
Коробка с отделениями для каждой конфеты, похоже, изображает их дом в США, украшенный к Рождеству: гирляндами, огнями и венком на двери. На изображении даже видны две пальмы на заднем плане — деталь, которая, по словам Меган, привлекла их внимание во время первого осмотра дома, — и гуляющие куры, символизирующие спасенных животных, которые живут на их территории.
Хотя герцог и герцогиня Сассекские на длительный период вернулись в Великобританию, а их двое детей, принц Арчи и принцесса Лилибет учатся в британской школе — они сохранят свой дом в Калифорнии, а также еще один дом в Португалии.