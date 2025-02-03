Меган Маркл незаметно изменила дизайн помолвочного кольца: как оно теперь выглядит

Герцогиня Сассекская спровоцировала слухи о том, что она уже в четвертый раз изменила дизайн своего помолвочного кольца.

В недавно представленном трейлере к ее новому сериалу Netflix, кольцо Меган, подаренное ей на помолвку принцем Гарри в 2017 году выглядит немного иначе.

Известно, что принц Гарри разработал дизайн кольца с бриллиантом огранки кушон весом предположительно от 2,5 до 3 карат, который он привез из Ботсваны, где пара впервые провела первую романтическую поездку. Главный камень окружают два круглых бриллианта из личной коллекции ювелирных украшений принцессы Дианы.

Оригинальное кольцо, стоимость которого оценивается примерно в 120 000 фунтов стерлингов, имело простую золотую оправу, изготовленную ювелирным домом Cleave & Company, постоянным ювелиром покойной королевы Елизаветы II.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

Однако менее чем за два года обручальное кольцо претерпело существенные изменения. Новый дизайн, который Меган впервые продемонстрировала на параде Trooping the Colour в 2019 году, отличался значительно более тонкой полосой, чем прежде.

Помолвочное кольцо Меган Маркл / Фото: Getty Images

А в 2023 году Меган некоторое время появлялась на публике без кольца. И теперь, когда зрители мельком увидели обновленный дизайн в трейлере нового шоу Меган на Netflix, центральный камень, похоже, был улучшен с оригинальной круглой огранки кушон до квадратного бриллианта, пишет Hello!.

Кольцо Меган Маркл, кадр Netflix

Ранее мы показывали, как выглядят помолвочные кольца британских королевских невест.

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