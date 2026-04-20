Меган Маркл носит кольца за 5 тысяч долларов, как романтический жест в адрес принца Гарри

Герцогиня Сассекская обожает ювелирные украшения и часто выбирает те, которые имеют какой-то интересный смысл.

Меган Маркл / © Associated Press

Во время поездки по Австралии из которой чета Сассекских уже вернулась домой, Меган носила два кольца с изображением созвездий от лос-анджелесского дизайнера Логана Холлоуэлла, добавив в свой гардероб элементы, характерные для ее родного штата Калифорния.

Одно кольцо было с бриллиантами в виде знака «Дева» стоимостью 2940 долларов и второе кольцо с изображением созвездия «Льва» стоимостью 2281 долларов. При этом Дева является астрологическим знаком Гарри, а Лев — знаком Меган.

Кольца Меган Маркл / © Associated Press

Как сообщает The Daily Mail, у Меган также есть два кулона с созвездиями от Логана Холлоуэлла: один для Тельца — знака зодиака ее сына, принца Арчи, — а другой для Близнецов, знака зодиака ее дочери, принцессы Лилибет.

Меган Маркл / © Associated Press

Также в поездке по Австралии герцогиня Сассекская носила свое обручальное кольцо из валлийского золота, браслет Cartier Love и часы Cartier  - принадлежавшие ранее принцессе Диане.

