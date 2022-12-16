Меган Маркл объяснила, почему в последнюю неделю жизни в Британии решила больше не быть "серой мышью"

После выхода второй части документального фильма "Меган и Гарри" публика наконец узнала, почему герцогиня Сассекская чувствовала себя "серой мышью", когда жила в королевской семье.

В первой части фильма герцогиня Меган рассказывала, почему предпочитала носить черный, белый и серый цвета и не пыталась выделяться в королевской семье. Но, когда они с Гарри уже официально объявили, что складывают с себя королевские полномочия, Меган Маркл решила разрешить себе надеть яркие наряды.

Стиль Меган Маркл / Фото: Associated Press

В последнюю неделю пребывания на посту старших членов семьи Меган и Гарри посетили несколько официальных мероприятий. Особенно нам запомнились три ее очень эффектных выхода. Вот что говорила о них Меган:

"До той недели в Великобритании я редко носила цветное. Я никогда не хотела затмевать других членов семьи, поэтому я просто пытался слиться с остальными. Но на той неделе я носила много ярких цветов. Я подумала: "Ну, давайте просто буду выглядеть как радуга".

На церемонии вручения премии Endeavour Fund Awards 5 марта 2020 года в Лондоне Меган блистала в голубом платье от Victoria Beckham, темно-синих туфлях-лодочках от Manolo Blahnik и взяла с собой клатч от Stella McCartney.

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

7 марта 2020 года мы увидели герцогиню на музыкальном фестивале в Маунтбэттене в Королевском Альберт-Холле в Лондоне. В тот день Гарри явился в роли генерал-капитана Королевских морских пехотинцев и был в парадной форме, а Меган надела красное платье от Safiyaa стоимостью почти 1700 долларов с длинной кейп-накидкой.

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

9 марта 2020 года был заключительный выход пары, они посетили службу в честь Дня Содружества в Лондоне. Для этого выхода Меган выбрала изумрудное платье от Emilia Wickstead с накидкой и к наряду подобрала нюдовые туфли-лодочки от Aquazzura на каблуках и маленькую шляпу с сеткой в тон. В руках несла сумку Gabriella Hearst.

Герцогиня Сассекская Меган / Фото: Getty Images

В том же эпизоде ​​​​Гарри также рассказал, насколько эмоционально холодной была его семья по отношению к ним на том финальном мероприятии. Меган также сказала, что отъезд пары никогда не должен был быть таким. Мы говорили об этом снова и снова, засиживаясь допоздна на кухне после этих вечерних прогулок.

В финале видео принц Гарри сказал: "Я буду скучать по британской публике. Но я не буду скучать по британской прессе, их последователям и троллям, которых они создают. Я буду скучать по этой стране... Как и Меган".

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