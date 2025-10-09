Меган Маркл оконфузилась на кухне: почему хейтеры опять смеются над женой принца Гарри

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Реклама

Меган Маркл снова подверглась насмешкам в интернете после того, как оконфузилась на съемках держа неправильно один кухонный прибор.

На выходных 44-летняя герцогиня Сассекская запустила новые продукты на своем сайте As Ever, включая белое вино «Совиньон Блан» и новую партию абрикосового и апельсинового мармелада.

В дополнение к новому запуску Меган поделилась новыми фотографиями, на которых она позирует на кухне своего особняка в Монтесито в Калифорнии, используя оборудование для консервирования, чтобы вытащить банку с джемом из большой кастрюли на плите.

Реклама

Зоркие пользователи соцсетей заметили необычную деталь на фотографиях Меган, на которых она готовит варенье, и которые впервые появились на ее сайте As Ever в минувшие выходные. Герцогиня, судя по всему, держала свое оборудование для вытягивания банок «вверх ногами», а именно за изогнутый конец зажима, а не за резиновые ручки.

Меган Маркл у себя на кухне

Поклонники написали в сети: «Боже мой! Она держит зажим для банок вверх дном!!!», «Она неправильно использует зажим для банок! Я занимаюсь консервированием уже много лет», — написали пользователи соцсетей в комментариях. «Меган ведет себя так, будто лично закатывает все банки у себя дома. Как реалистично», — написал еще один фолловер.

Щипцы для банок, как известно, традиционно используются для безопасного подъема горячих банок и консервных банок из кипящей воды, особенно при консервировании банок в домашних условиях. А герцогиню по всей видимости засмеяли не из-за того, что она ошиблась, а потому, что показывает будто делает все закатки банок дома самостоятельно. И странно, что никто из ее команды не подсказал Меган перевернуть предмет.

Напомним, ранее мы показывали, как Меган оконфузилась на Модном показе в Париже.

Реклама