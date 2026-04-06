Меган Маркл опубликовала несколько милых пасхальных видео с детьми — Арчи и Лили
Меган Маркл поделилась моментами пасхальных развлечений со своими детьми – принцем Арчи и принцессой Лилибет.
Герцогиня Сассекская поделилась моментами своих пасхальных развлечения с принцем Гарри и их детьми.
5 апреля, Меган и Гарри отметили праздник со своими детьми, 6-летним принцем Арчи и 4-летней принцессой Лилибет. 44-летняя Меган поделилась некоторыми яркими моментами в серии видеороликов в Instagram.
На одном из видеороликов дети бегут по траве с пасхальными корзинками в руках, в поисках яиц. Лилибет надела по этому случаю праздничные заячьи ушки под розовое платье.
На другом видео брат и сестра с корзинками, наполненными сладостями и безделушками, идут по каменной дорожке в саду, сопровождаемые собакой.
Также Меган опубликовала видео с Лили, как она идет босиком по траве, держа в руках большого мягкого зайца.
А в еще одном ролике дети продемонстрировали свои художественные способности, используя вращающееся устройство под названием "Удивительный декоратор яиц", чтобы раскрасить яйца.
Меган сопроводила свой пост простой подписью: «Счастливой Пасхи!».
Напомним, члены британской королевской семьи вчера собрались на пасхальной службе в часовне Святого Георгия в Виндзоре.