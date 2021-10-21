Меган Маркл опубликовала открытое письмо Конгрессу США в поддержку отпуска по беременности и родам

Официальное письмо Чарльзу Шумеру и Нэнси Пелоси было написано в рамках кампании #PaidLeaveForAll.

40-летняя герцогиня Сассекская уже опубликовала открытое письмо членам Конгресса Соединенных Штатов в поддержку комплексной программы оплачиваемого отпуска для новоиспеченных родителей. В письме супруга принца Гарри поделилась своими опасениями по поводу того, что в стране все еще нет полноценного оплачиваемого отпуска для родителей.

Меган Маркл / Associated Press

"В июне мой муж и я приветствовали нашего второго ребенка. Как и любые родители, мы были вне себя от радости. Как и многие родители, мы были поражены. Как и все меньше родителей, мы не столкнулись с суровой реальностью, где многим приходится выбирать: или провести первые критически важные несколько месяцев с ребенком, или вернуться к работе. Мы знали, что можем забрать ее домой и на этом жизненно важном и священном этапе посвятить все время нашим детям и нашей семье. Мы знали, что, поступая так, нам не придется делать невозможный выбор в отношении ухода за детьми, работы , и медицинского обслуживания, которое многим приходится получать каждый божий день", - пишет Hello!.

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В своем письме Меган обратилась к Конгрессу от имени миллионов американских семей: "Я пишу вам от имени миллионов американских семей, которые используют свой голос, чтобы сказать, что комплексный оплачиваемый отпуск не должен быть местом для компромиссов или переговоров. Фактически, в большинстве стран уже действуют правила оплачиваемого отпуска. Эстония, например, предлагает более полутора лет отпуска, которые должны быть разделены обеими родителями. Во многих других странах существуют надежные программы, предусматривающие месяцы времени для обоих родителей (рождения или приемного ребенка), чтобы быть дома со своим ребенком. Соединенные Штаты, напротив, на федеральном уровне не гарантируют никому ни одного дня оплачиваемого отпуска. И менее чем каждый четвертый работник может получить оплачиваемый отпуск по семейным обстоятельствам через своего работодателя", - говорит Меган.

Меган Маркл с сыном Арчи / Getty Images

Герцогиня призвала поставить семью выше политики. И от имени своей семьи, принца Гарри, сына Арчи и дочери Лили, поблагодарила за внимание к этому письму, завершила которое просьбой о том, чтобы этот важный вопрос был решен, а момент не был упущен.

Меган и Гарри / Getty Images

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