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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Меган Маркл опубликовала снимок принца Гарри и их дочери — трогательные кадры

Пара показала в Instagram редкие семейные фото к четвертому дню рождения дочери.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Принц Гарри и Лилибет

Принц Гарри и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

В день рождения дочери — принцессы Лилибет — герцогиня Сассекская решила особенно порадовать поклонников и опубликовала не только свои фото с малышкой, которой 4 июля исполнилось 4 года, но и своего мужа с ней.

На двух фото Гарри запечатлен с Лилибет, которую они дома называют Лили. На первом снимке он держит дочь на руках, когда она еще младенец, а на втором фото британский принц гуляет с Лили за руку босиком в живописной местности, где много пальм. Лили весело прыгает рядом с отцом.

Принц Гарри и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

«Самая милая связь, которую можно наблюдать. Папина дочка и любимая искательница приключений. С днем ​​рождения, Лили!», — говорится в подписи к фото.

Принц Гарри и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

43-летняя Меган и 40-летний принц Гарри поженились в мае 2018 года и через год родили своего первого ребенка — сына Арчи, которому сейчас 6 лет. В 2020 году пара отошла от своих королевских обязанностей в Великобритании и переехала в родной штат Меган, Калифорнию, где в июне 2021 года родилась их дочь Лилибет, котоаря названа в честь королевы Елизаветы II.

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