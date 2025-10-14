Меган Маркл опубликовала видео и показала, как с принцем Гарри проводила время в Нью-Йорке

Меган Маркл / © Associated Press

Отправившись в деловую поездку в Большое Яблоко с принцем Гарри, герцогиня Сассекская поделилась своими впечатлениями в Instagram-ролике.

«До следующей встречи, Нью-Йорк — спасибо за воспоминания! (Ты действительно знаешь, как очаровать девушку)», — подписала Меган свой пост.

Видео, сопровождаемое песней Дины Вашингтон «If I Were A Bell», начинается с вида облаков с борта самолета. Затем Меган показала печенья забавных форм, включая эмодзи со смайликом и нью-йоркское такси.

В ролике герцогиня демонстрирует на вешалке свой дорожный гардероб, включающий брюки и блейзеры, а также туфли, выставленные в ряд. Есть в кадре и улыбающийся принц Гарри, одет в спортивный штаны и футболку он стоит босиком у двери.

© Instagram Меган Маркл

Меган показала в ролике, как наносит макияж сидя за туалетным столиком. А также, как она и принц Гарри, держась за руки, позируют для фотографий на гала-вечере, посвященном Всемирному дню психического здоровья, организованном Project Healthy Minds.

Меган и Гарри в Нью-Йорке / © Associated Press

Напомним, для двух своих официальных выходов в Нью-Йорке герцогиня Сассекская выбрала украшения от украинского бренда.