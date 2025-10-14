- Дата публикации
Категория
Общество
Меган Маркл опубликовала видео и показала, как с принцем Гарри проводила время в Нью-Йорке
Меган Маркл поделилась личными видео из недавней поездки в Нью-Йорк в своем блоге в Instagram.
Отправившись в деловую поездку в Большое Яблоко с принцем Гарри, герцогиня Сассекская поделилась своими впечатлениями в Instagram-ролике.
«До следующей встречи, Нью-Йорк — спасибо за воспоминания! (Ты действительно знаешь, как очаровать девушку)», — подписала Меган свой пост.
Видео, сопровождаемое песней Дины Вашингтон «If I Were A Bell», начинается с вида облаков с борта самолета. Затем Меган показала печенья забавных форм, включая эмодзи со смайликом и нью-йоркское такси.
В ролике герцогиня демонстрирует на вешалке свой дорожный гардероб, включающий брюки и блейзеры, а также туфли, выставленные в ряд. Есть в кадре и улыбающийся принц Гарри, одет в спортивный штаны и футболку он стоит босиком у двери.
Меган показала в ролике, как наносит макияж сидя за туалетным столиком. А также, как она и принц Гарри, держась за руки, позируют для фотографий на гала-вечере, посвященном Всемирному дню психического здоровья, организованном Project Healthy Minds.
Напомним, для двух своих официальных выходов в Нью-Йорке герцогиня Сассекская выбрала украшения от украинского бренда.