Меган Маркл оставила принца Гарри в Гааге и улетела в Лос-Анджелес: что случилось

Меган Маркл сопровождала своего мужа принца Гарри на "Играх непобежденных" в Гааге, но вынуждена была улететь домой в Лос-Анджелес раньше, чем он.

Герцог и герцогиня Сассекские встретились со многими командами, принимающими участие в Играх, а также посетили церемонию открытия Invictus Games, где оба выступили с речами. В своей речи герцогиня Сассекская вспомнила и про Украину, и про ее героических воинов, сражающихся за победу в войне, и произнесла фразу "Слава Украине".

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Вчера, в понедельник, герцогиня Сассекская покинула Нидерланды и отправилась назад в Лос-Анджелес к своим детям, по которым она очень соскучилась, рассказав об этом во время частного мероприятия с группой детей, проходившем в Zuiderpark.

Меган Маркл и принц Гарри / Associated Press

Отметим, поездка пары в Европу считается самой продолжительной за последние два года. Перед поездкой в ​​Нидерланды пара сделала короткую остановку в Великобритании, где встретилась с принцем Чарльзом и Камиллой, а также с королевой Елизаветой II. Монарху чета Сассекских дала обещание, что привезет детей в Британию уже в июне.

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