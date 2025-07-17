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Меган Маркл оставила в соцсети загадочное послание ко дню рождения королевы Камиллы
Герцогиня Сассекская и королева Камилла не общаются много лет, но поклонники уверенны, что Меган нашла способ отправить Ее Величеству свое послание, хотя Камилла его и не увидит.
Меган Маркл опубликовала в сторис своего блога в Instagram ролик, который поклонники восприняли как загадочное поздравление с днем рождения ее свекрови, королевы Камиллы. Герцогиня Сассекская опубликовала видео ящика с тремя бутылками своего нового розового вина As Ever, а Камилла, как известно, любит пить вино.
«Посылаю привет и любовь ко дню рождения (как близким, так и дальним) моим дамам», — написала она. Однако пока неясно, кому именно герцогиня отправила вино.
Пост появился аккурат в день 78-летия королевы Камиллы.
Принц и принцесса Уэльские, отметим, публично поздравили Ее Величество с праздником, репостнув ее новую фотографию, которая была сделана королевским фотографом Крисом Джексоном в саду личного дома королевы Рэй Милл в Уилтшире.