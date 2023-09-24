Меган Маркл перестала носить помолвочное кольцо: в чем причина

Герцогиня Сассекская периодически появляется на публике без своего помолвочного кольца и это вызывает вопросы у публики.

Во время недавних "Игр непокоренных", которые прошли в Дюссельдорфе, Меган запечатлели как раз без кольца на пальце. Поклонники обеспокоены, почему же герцогиня сняла украшение? Но повода для волнений на самом деле нет и слухи о разводе Меган и Гарри пока что остаются просто слухами.

На самом деле помолвочное кольцо Меган находится на ремонте, так как у него ослабло крепление, мы так понимаем речь идет о креплении камней. А в украшении использовались бриллианты и не какие-нибудь, а те, что когда-то принадлежали покойной матери принца Гарри – принцессе Диане.

Кольцо герцогини Сассекской / Фото: Getty Images

Так что пока ювелирное изделие ремонтируют Меган Маркл носит обручальное кольцо из валлийского золота и кольцо вечности, подаренное ей принцем на первую годовщину свадьбы.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Кстати, эти два кольца мы как-то уже сравнивали и пришли к выводу, что украшение Меган в разы дороже, чем кольцо, которое носит принцесса Кейт.

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