Меган Маркл поддержала инициативу своей подруги, а та опубликовала фото с герцогиней

Келли рассказала больше о компании по продаже футболок, которую они запустили 3 апреля и которая называется LOVE LIKE A MOTHER. Она поддерживает программу "Здоровье подростков" Альянса мам, предоставляя образовательные ресурсы, доул, психиатрическую и медицинскую помощь, стабильное жилье и лечение для себя и своих детей.

"Спасибо, что продолжаете поддерживать @allianceofmoms. За поддержку этой кампании и нашей молодежи. Тем самым вы поддерживаете миссию по построению светлого будущего для молодых приемных родителей", - говорится в сообщении.

Меган является подругой Келли и приобщилась к рекламной кампании футболок. Стоимость такой футболки - 59,88 долларов, и 100 % выручки от продажи будет пожертвовано @allianceofmoms.

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Напомним, в 2022 году 44-летняя Келли Макки Зайфен пережила личную трагедию, когда ее 9-летний сын Джорджи внезапно заразился вирусным менингитом и скончался в больнице. С тех пор жизнь женщины сильно изменилась, и она занялась многими благотворительными и социальными проектами.

В прошлом году Келли также публиковала фото с Меган Маркл в футболках в честь Дня матери и хвалили Мег за то, какая она чудесная мама.

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