Меган Маркл поделилась хорошей новостью с поклонниками и показала фото

Меган Маркл / © Getty Images

Реклама

Жена принца Гарри расширяет свой бренд As ever выпуском нового вина. В Instsgram бренда поделились фотографией новинки, написав:

«Мы слышали, вы скучали по нам. Мы вернулись… и привели друга», — гласило сообщение под каруселью фотографий.

Джем As ever / © instagram.com/aseverofficial

На кадрах можно также увидеть абрикосовый джем и апельсиновый мармелад As ever в подарочной коробке, а также охлажденного на льду вино Marlborough Sauvignon Blanc урожая 2024 года.

Реклама

«Наш первый Совиньон Блан — яркий и сбалансированный, с цитрусовыми ароматами, мягким послевкусием и освежающей универсальностью», — говорится в официальном описании. «Это вино, созданное как для повседневных ужинов, так и для праздничных мероприятий, идеально подходит для совместного употребления, подарка и наслаждения в любое время года».

Вино As ever / © instagram.com/aseverofficial

Видимо, именно с бокалом этого белого вина герцогиня Меган встречала принца Гарри из его поездок в Лондон и Киев.

Цена на новое вино Sauvignon Blanc от As ever составляет 30 долларов за бутылку, оно продается наборами по три бутылки (90 долларов), половинными ящиками (159 долларов) и целыми ящиками (300 долларов).

Вино As ever / © instagram.com/aseverofficial

Меган, напомним, представила первую алкогольную линию As ever — розовое вино Napa Valley Rosé урожая 2023 года — 1 июля. Этот день знаменателен как день рождения ее покойной свекрови, принцессы Дианы, и годовщина ее отношений с мужем, принцем Гарри, которые начались в 2016 году.