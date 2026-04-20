Меган Маркл поделилась милым видео по итогам поездки с Гарри в Австралию.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Associated Press

Герцог и герцогиня Сассекские отправились в поездку, сочетающую частные, деловые и благотворительные мероприятия, которая началась во вторник, 14 апреля и длилась всю неделю.

В рамках программы Гарри и Меган посетили Мельбурн, Канберру и Сидней, где совершили поездки, посвященные вопросам психического здоровья, устойчивости общества и поддержке ветеранов и их семей.

Вернувшись домой в Калифонию Меган Маркл опубликовала видео, смонтированное по итогам поездки, которым поделилась в Instagram.

«Австралия, ты покорила наши сердца», — написала герцогиня Сассекская в подписи под видео.

Напомним, в последний раз Сассекские посещали таким образом Австралию в 2018 году, когда еще были членами королевской семьи Британии.