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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Время на прочтение
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Меган Маркл поделилась милым видео со своим мужем принцем Гарри в честь его дня рождения

Меган Маркл показала еще одно видео с принцем Гарри в день его 42-го дня рождения.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекская запостила на своей странице в Instagram короткий ролик, в котором ее муж принц Гарри едет за рулем автомобиля в сельской местности.

«С днем ​​рождения!» — написала Меган заглавными буквами на видео, пока на заднем плане играла песня «Stick Season» Ноа Кахана.

Меган поделилась новым видео / © Instagram Меган Маркл

Это второе видео, которое появилось в блоге Меган после того, как во вторник она опубликовала поздравление своему мужу с днем ​​рождения, сопроводив его несколькими семейными фотографиями, где также есть снимки с детьми пары – Арчи и Лилибет.

День рождения принц Гарри отпраздновал всего на несколько недель после того, как его семья вернулась в Англию из Калифорнии, где они прожили шесть лет.

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / © Getty Images

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