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Меган Маркл поделилась милым видео со своим мужем принцем Гарри в честь его дня рождения
Меган Маркл показала еще одно видео с принцем Гарри в день его 42-го дня рождения.
Герцогиня Сассекская запостила на своей странице в Instagram короткий ролик, в котором ее муж принц Гарри едет за рулем автомобиля в сельской местности.
«С днем рождения!» — написала Меган заглавными буквами на видео, пока на заднем плане играла песня «Stick Season» Ноа Кахана.
Это второе видео, которое появилось в блоге Меган после того, как во вторник она опубликовала поздравление своему мужу с днем рождения, сопроводив его несколькими семейными фотографиями, где также есть снимки с детьми пары – Арчи и Лилибет.
День рождения принц Гарри отпраздновал всего на несколько недель после того, как его семья вернулась в Англию из Калифорнии, где они прожили шесть лет.