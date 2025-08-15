Меган Маркл поделилась неизвестным ранее фактом о своем муже принце Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

В новом ролике герцогиня рассказала о своем муже, принце Гарри, а точнее об одном неизвестном факте о нем.

В трейлере есть сцена, где Меган готовит вместе с известным шеф-поваром Хосе Андресом. В ролике можно услышать, как она спрашивает его: «Знаешь, кто не любит лобстеров?», а герцогиня отвечает: «Мой муж».

Затем шеф-повар шутит: «И вы вышли за него замуж?» Герцогиня рассмеялась.

Напомним, второй сезон кулинарного шоу Меган, как и первый, снимался в арендованном доме в Монтесито — недалеко от того места, где она живет с со своим мужем и двумя их детьми, пишет express.co.uk.

Во время съемок первого сезона шоу Меган Маркл говорила, что решила не снимать сериал у себя дома, поскольку не хотела нарушать устоявшийся семейный уклад.

«Я хотела защитить эту тихую гавань. Мы дружная семья, и я люблю такие моменты — уложить Лили спать, пообедать вместе, провести время вместе в конце дня. На нашей кухне мама просто готовит для семьи, а учитывая, что в доме работает больше 80 человек, это довольно много людей!».

Напомним, второй сезон шоу выйдет в эфир 26 августа.