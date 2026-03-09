- Дата публикации
Меган Маркл поделилась новым фото дочери Лилибет, в честь Международного женского дня
На фото герцогиня Сассекская обнимает свою 4-летнюю дочь на пляже.
Меган Маркл поделилась новым фото со своей дочерью, принцессой Лилибет, в честь Международного женского дня, который празднуется 8 марта. На фотографии герцогиня Сассекская не показала лицо девочки, однако это была очень милая семейная фотография, на которой она обнимала ребенка и целовала ее.
Фотографию сделал принц Гарри, о чем Меган сама написала под фото, назвав его «Папа Сассекский».
«Для женщины, которой она когда-то будет… С Международным женским днем», — написала она в подписи к сообщению.
Публиковать подобные семейные фотографиив этот день для Меган уже стало традицией, ведь в прошлом году она также показывала фотографию своей дочери, но ребенок на ней позировал с Гарри.