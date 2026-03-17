Меган Маркл поделилась новым видео, где запечатлена ее дочь принцесса Лилибет

Меган Маркл с дочерью Лили / © Instagram Меган Маркл

В публикации в своих Instagram Stories Меган показала двух кур и хихикает, после чего в кадре появляется Лили, которая наклоняется, чтобы погладить одно из животных. Принцесса Лилибет одета в резиновые сапоги и фиолетовое пальто для посещения курятника, а ее рыжие волосы ниспадают на плечо, когда она наклоняется.

Куры у Меган невероятно хороши, могут конкурировать даже с курами Дэвида Бекхэма или короля Чарльза.

Принцесса Лили на видео с курами, которых спасла ее мама Меган / © Instagram Меган Маркл

У герцога и герцогини Сассекских есть курятник в доме, который они прозвали «Курятник Арчи», в честь их шестилетнего сына, принца Арчи. Гарри и Меган купили свой дом в Монтесито в 2020 году, после того как отказались от своих королевских обязанностей в Великобритании.

Мир впервые увидел «Archie’s Chick Inn» во время интервью пары Опре Уинфри в 2021 году. Там Опра заметила вывеску с надписью «Archie’s Chick Inn — основано в 2021 году», обозначающую курятник, в котором содержатся куры, спасенные с промышленной фермы.

«Мне просто нравится спасать животных», — сказала тогда Меган о своих курах.

Также Меган поделилась видео, на котором она расставляет цветы, судя по всему, на заднем дворе их дома в Калифорнии. За кадром слышно, как принц Гарри хвалит работу своей жены.

«Это прекрасно», — говорит он, на что Меган хихикает и отвечает: «Спасибо». Затем Гарри добавляет: «Какая прелесть в розовом».

Герцогиня любит проводить время с детьми и мужем на свежем воздухе и обожает цветы. Составлять цветочные букеты — ее страсть, о которой она рассказывала в сериале Netflix «С любовью, Меган».