- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 177
- Время на прочтение
- 2 мин
Меган Маркл поделилась новым видео, где запечатлена ее дочь принцесса Лилибет
44-летняя герцогиня Сассекская в понедельник поделилась новыми видеороликами на своей личной странице в Instagram, в том числе видео, где ее 4-летняя дочь запечатлена с парой кур.
В публикации в своих Instagram Stories Меган показала двух кур и хихикает, после чего в кадре появляется Лили, которая наклоняется, чтобы погладить одно из животных. Принцесса Лилибет одета в резиновые сапоги и фиолетовое пальто для посещения курятника, а ее рыжие волосы ниспадают на плечо, когда она наклоняется.
Куры у Меган невероятно хороши, могут конкурировать даже с курами Дэвида Бекхэма или короля Чарльза.
У герцога и герцогини Сассекских есть курятник в доме, который они прозвали «Курятник Арчи», в честь их шестилетнего сына, принца Арчи. Гарри и Меган купили свой дом в Монтесито в 2020 году, после того как отказались от своих королевских обязанностей в Великобритании.
Мир впервые увидел «Archie’s Chick Inn» во время интервью пары Опре Уинфри в 2021 году. Там Опра заметила вывеску с надписью «Archie’s Chick Inn — основано в 2021 году», обозначающую курятник, в котором содержатся куры, спасенные с промышленной фермы.
«Мне просто нравится спасать животных», — сказала тогда Меган о своих курах.
Также Меган поделилась видео, на котором она расставляет цветы, судя по всему, на заднем дворе их дома в Калифорнии. За кадром слышно, как принц Гарри хвалит работу своей жены.
«Это прекрасно», — говорит он, на что Меган хихикает и отвечает: «Спасибо». Затем Гарри добавляет: «Какая прелесть в розовом».
Герцогиня любит проводить время с детьми и мужем на свежем воздухе и обожает цветы. Составлять цветочные букеты — ее страсть, о которой она рассказывала в сериале Netflix «С любовью, Меган».