Общество
181
1 мин

Меган Маркл поделилась новыми фото сына Арчи и дочери Лилибет

6 мая сын Меган Маркл и принца Гарри - принц Арчи - отпраздновал свой седьмой день рождения.

Ольга Кузьменко
Принц Гарри с сыном Арчи

Принц Гарри с сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган отметила эту знаменательную дату личным поздравлением в соцсетях.

Герцогиня Сассекская поделилась в своем блоге двумя новыми снимками на которых новорожденный Арчи запечатлен на руках у своего отца Гарри, а также вторым снимком, где он запечатлен со своей младшей сестрой – принцессой Лилибет на пляже.

«Семь лет спустя… с днем ​​рождения нашего милого мальчика 🤍», — гласила подпись к посту, в который вошли две фотографии, запечатлевшие моменты из жизни Арчи.

На снимках, опубликованных Меган, ее дети традиционно запечатлены задом к камере. Лиц их герцогиня и ее муж предпочитают не показывать широкой публике, но видно, что они оба унаследовали рыжий ген семьи Спенсер, у них рыжие волосы. Ранее принц Гарри даже шутил по этому поводу на публике.

Принцесса Лилибет и принц Арчи на пляже в Монтесито / © Instagram Меган Маркл

Напомним, мы также собрали скандальные факты о титулах сына Гарри и Меган Сассекских.

