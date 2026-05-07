Меган Маркл поделилась новыми фото сына Арчи и дочери Лилибет
6 мая сын Меган Маркл и принца Гарри - принц Арчи - отпраздновал свой седьмой день рождения.
Меган отметила эту знаменательную дату личным поздравлением в соцсетях.
Герцогиня Сассекская поделилась в своем блоге двумя новыми снимками на которых новорожденный Арчи запечатлен на руках у своего отца Гарри, а также вторым снимком, где он запечатлен со своей младшей сестрой – принцессой Лилибет на пляже.
«Семь лет спустя… с днем рождения нашего милого мальчика 🤍», — гласила подпись к посту, в который вошли две фотографии, запечатлевшие моменты из жизни Арчи.
На снимках, опубликованных Меган, ее дети традиционно запечатлены задом к камере. Лиц их герцогиня и ее муж предпочитают не показывать широкой публике, но видно, что они оба унаследовали рыжий ген семьи Спенсер, у них рыжие волосы. Ранее принц Гарри даже шутил по этому поводу на публике.
