Меган Маркл поделилась новыми семейными фото с детьми с прогулки в Диснейленд
Меган Маркл поделилась в своем Instagram фотографиями своих детей и мамы и показала, как они все вместе провели время в Диснейленде.
Герцогиня Сассекская поделилась новыми моментами из семейной жизни, отпраздновав дни рождения Арчи и Лилибет в Диснейленде.
Меган, Гарри, их дети Арчи и Лили, а также мама Меган – Дориа Редлан - посетила Диснейленд в понедельник, 11 мая. И, как сообщают близкие источники, поездка была приурочена к празднованию дня рождения принца Арчи, которому 6 мая исполнилось 7 лет.
Поездка в Диснейленд перекликается с прошлогодним празднованием дня рождения Лилибет, когда Меган поделилась фотографиями с другого семейного визита в тематический парк в честь 4-летия своей дочери.
Меган опубликовала фотографии с этой встречи в Instagram, сопроводив их простым эмодзи в виде красного сердечка, включая снимки, где Лилибет обнимает Золушку и встречается с принцессой Авророй из «Спящей красавицы».
Герцогиня была одета в просторную белую рубашку и широкие синие джинсы, а у нее на голове была бейсболка с ушами. Ее мама также надела уши Микки Мауса, рубашку и джинсы.
