Меган Маркл поделилась редким видео со своим мужем принцем Гарри

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

Реклама

Герцогиня Сассекская опубликовала ролик в честь Дня ветеранов в США. Видео с ее мужем Гарри, снятое много лет назад, на котором молодой принц убегает во время интервью в Афганистане, где он служил в Вооруженных силах.

Меган опубликовала видео вместе с недавней фотографией мужа, разговаривающего с ветераном войны, в честь Дня ветеранов в США. Она подписала публикацию: «Как говорит мой муж: „Однажды послужил — всегда служу“». Спасибо всем, кто служил, жертвовал и продолжает служить. Чествуем вас в День ветеранов. И каждый день», — написала в подписи под видео Меган.

Напомним, до встречи с Меган Маркл принц Гарри служил в Вооруженных силах в течение 10 лет и дважды совершал военные поездки в Афганистан.

Реклама

Принц Гарри в Афганистане / © Associated Press

Он неоднократно рассказывал о своей службе и описывал ее подробно в своей книге «Запасной». После службы принц организовал фонд Invictus Games Foundation в 2014 году, цель которого, помогать бывшим военнослужащим, получившим ранения. С этой миссией принц Гарри не так давно посещал и Киев.