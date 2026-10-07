Меган Маркл поделилась редкими кадрами своего домашнего видео, в котором снялась ее дочь Лилибет

Меган Маркл

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Меган Маркл показала ранее не публиковавшиеся изображения, связанные с ее брендом, и другими видеороликами, демонстрирующими ее давний предпринимательский подход.

В одном из видеороликов можно увидеть ее пятилетнюю дочь, принцессу Лилибет, которая, судя по всему, готовит один из фирменных продуктов Меган: фруктовые джемы.

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Пока Меган помешивает что-то в кастрюле на плите, у ее дочери в стороне стоит своя миска и ложка.

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«Что ты думаешь, Лили?» — спрашивает Меган. «Я думаю, это прекрасно», — отвечает Лилибет.

45-летняя Меган в подписи к видео отметила, что была всего на несколько лет старше своей дочери, когда начала свои первые бизнес-проекты.

«Когда мне было около восьми лет, я открыла свой собственный бизнес по изготовлению резинок для волос ручной работы, которые я шила на швейной машинке Singer моей бабушки и продавала по доллару за штуку», — написала она.

«Я продавала печенье от скаутов, торговала лимонадом, работала в магазине замороженного йогурта и перепробовала бесчисленное множество других работ. Мой предпринимательский дух всегда был со мной», — добавила она.

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«Как я уже говорила много лет назад на The Tig (P.S., люблю вас, дамы) @thetiglets» За каждой успешной женщиной стоит она сама» — и это правда… но есть нечто большее: сообщество, основанное на любви, группа поддержки, потрясающая команда», — продолжила она, имея в виду свой ныне не существующий блог. «Я не могу поверить, как вырос этот бренд, и когда мы представляем нашу праздничную коллекцию, я чувствую огромную гордость и благодарность.

Огромное спасибо моей команде в@aseverofficial. Я так горжусь тем, что мы создаем вместе. Спасибо за помощь в воплощении этой идеи в жизнь ❤️», — написала герцогиня Сассекская.

Меган и Гарри с дочерью принцессой Лилибет / © Instagram Меган Маркл

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