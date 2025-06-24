Меган Маркл поделилась с поклонниками новым закулисным видео со своей дочерью Лилибет

Меган Маркл / © Associated Press

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43-летняя герцогиня Сассекская поделилась закулисными кадрами своего дома в Монтесито, где она живет с принцем Гарри и их двумя детьми. В новом видео Меган дала возможность королевским поклонникам заглянуть за кулисы ее бизнеса бренда As Ever.

«Немного за кулисами @aseverofficial

Надеюсь, вам понравятся ваши угощения, когда они прибудут на этой неделе! 🍯», — написала Маркл.

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В ролике показано, как Меган проходит мимо семейного бассейна в саду, герцогиня находится на кухне, а также процесс приготовления фруктовых нарезок. Роликом Маркл поделилась через несколько дней после того, как ее бренд As Ever выпустил вторую партию продукции, которая была распродана в течение нескольких часов.

Запуск продукции состоялся в пятницу и включал в себя ряд существующих и новых продуктов, включая цветочную посыпку, абрикосовую пасту, апельсиновый мед и смесь для блинов.

Меган Маркл с дочерью Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Напомним, ранее Меган Маркл показывала очень интимное видео из родильной палаты, где рожала свою дочь Лилибет в 2021 году.