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Меган Маркл поделилась с поклонниками новым закулисным видео со своей дочерью Лилибет
Принцесса Лилибет снялась в новом закулисном видео своей мамы Меган Маркл, которым та поделилась в своем Instagram.
43-летняя герцогиня Сассекская поделилась закулисными кадрами своего дома в Монтесито, где она живет с принцем Гарри и их двумя детьми. В новом видео Меган дала возможность королевским поклонникам заглянуть за кулисы ее бизнеса бренда As Ever.
«Немного за кулисами @aseverofficial
Надеюсь, вам понравятся ваши угощения, когда они прибудут на этой неделе! 🍯», — написала Маркл.
В ролике показано, как Меган проходит мимо семейного бассейна в саду, герцогиня находится на кухне, а также процесс приготовления фруктовых нарезок. Роликом Маркл поделилась через несколько дней после того, как ее бренд As Ever выпустил вторую партию продукции, которая была распродана в течение нескольких часов.
Запуск продукции состоялся в пятницу и включал в себя ряд существующих и новых продуктов, включая цветочную посыпку, абрикосовую пасту, апельсиновый мед и смесь для блинов.
Напомним, ранее Меган Маркл показывала очень интимное видео из родильной палаты, где рожала свою дочь Лилибет в 2021 году.