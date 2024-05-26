Меган Маркл подверглась критике за слишком откровенные луки: о каких образах идет речь

Ранее в этом месяце Меган Маркл и принц Гарри ездили с визитом в Нигерию.
Первая леди, сенатор Олуреми Тинубу, выступила на мероприятии, организованном по случаю годовщины пребывания у власти президента Болы Тинубу, чтобы признать, что женщины внесли значительный вклад во все сферы жизни. Ее выступление было опубликовано в соцсети X, в нем она сказала:
Meghan Markle managed to create an international incident! We warned her about the clothes. #ScamJam #MeghanMarklesSnapperPal #meghanmarkleisagrifter #harryandmeghanareajoke @StephanieSidley https://t.co/qvniMbES8Q pic.twitter.com/y9QOKx0yzo— Nancy Sidley-Sussex (@nancytsidley) May 25, 2024
"У нас не Met Gala. Нагота повсюду, а мужчины хорошо одеты. Поэтому мы должны что-то сделать. Скажите им, мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это совсем не красиво. Они должны быть уверены в том, кто они есть. Им не нужно подражать кинозвездам из Америки. Почему Меган приехала сюда в поисках Африки? Мы знаем, кто мы? Не теряй того, кто ты есть", - сказала первая леди.
В комментариях фолловеры отметили, что и здесь Меган Маркл удалось устроить международный скандал, в этот раз связанный с ее одеждой.
Напомним, гардероб Меган для визита в Нигерию, обошолся примерно в 151 тысячу долларов. Во время визита в Абуджу герцогиня носила персиковое макси-платье Heidi Merrick без рукавов и с обнаженной спиной, которое еще критиковали за длину.
Также публика видела образ Меган в белом льняном платье без бретелек St. Agni, красном сарафане на тонких бретельках от нигерийского бренда Oríré и в макси-платье на бретельках от Johanna Ortiz с вырезом в виде ромба на груди и разрезом на подоле.
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