Меган Маркл подверглась критике за слишком откровенные луки: о каких образах идет речь

Ранее в этом месяце Меган Маркл и принц Гарри ездили с визитом в Нигерию.

Первая леди, сенатор Олуреми Тинубу, выступила на мероприятии, организованном по случаю годовщины пребывания у власти президента Болы Тинубу, чтобы признать, что женщины внесли значительный вклад во все сферы жизни. Ее выступление было опубликовано в соцсети X, в нем она сказала:

"У нас не Met Gala. Нагота повсюду, а мужчины хорошо одеты. Поэтому мы должны что-то сделать. Скажите им, мы не принимаем наготу в нашей культуре. Это совсем не красиво. Они должны быть уверены в том, кто они есть. Им не нужно подражать кинозвездам из Америки. Почему Меган приехала сюда в поисках Африки? Мы знаем, кто мы? Не теряй того, кто ты есть", - сказала первая леди.

В комментариях фолловеры отметили, что и здесь Меган Маркл удалось устроить международный скандал, в этот раз связанный с ее одеждой.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Напомним, гардероб Меган для визита в Нигерию, обошолся примерно в 151 тысячу долларов. Во время визита в Абуджу герцогиня носила персиковое макси-платье Heidi Merrick без рукавов и с обнаженной спиной, которое еще критиковали за длину.

Меган Маркл и принц Гарри в Нигерии / Фото: Associated Press

Также публика видела образ Меган в белом льняном платье без бретелек St. Agni, красном сарафане на тонких бретельках от нигерийского бренда Oríré и в макси-платье на бретельках от Johanna Ortiz с вырезом в виде ромба на груди и разрезом на подоле.

Меган Маркл в Нигерии / Фото: Associated Press

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Меган и Гарри в Нигерии / Фото: Getty Images

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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