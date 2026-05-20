Меган Маркл показала, чем принц Гарри удивил ее на их восьмую годовщину свадьбы

Начав вчерашний день с публикации ранее не представленных фотографий со своей свадьбы Меган Маркл позже поделилась фото и видео, как они с семьей отпраздновали этот день дома.

В своей истории в Instagram Меган поделилась видеороликом, на котором 41-летний Гарри преподносит торт со свечами, а он и дети произносят: «Счастливой годовщины мама!», «А папа!» — добавила Меган за кадром.

Герцогиня Сассекская также поделилась фотографией, на которой она и принц Гарри целуются. А в подписи к фотографиям сообщила, что торт был с лимоном и бузиной — тем же вкусовым сочетанием, которое владелица лондонской пекарни Клэр Птак использовала для их свадебного торта в день их свадьбы в 2018 году.

Принц Гарри удивил жену бронзовой скульптурой двух пингвинов, прижавшихся друг к другу.

В видеоролике Меган потрясенная сентиментальным подарком. Бронзовый материал традиционно ассоциируется с восьмой годовщиной свадьбы как символ силы и прочности брака.

Этот подарок связанный с одним из самых сокровенных воспоминаний пары перед свадьбой.

Обращаясь к Арчи и Лилибет в видео, Меган объясняет: «Когда мама и папа обручились, мы устроили вечеринку со всеми нашими друзьями и сказали: „Все наденьте комбинезоны с животными. Мы были пингвинами“, — говорит она, показывая распечатанную фотографию, на которой она и Гарри одеты в одинаковые костюмы пингвинов.

Эта игривая отсылка напоминала о тайном праздновании помолвки, которое пара устроила в Норфолке вскоре после того, как Гарри сделал предложение в 2017 году, еще до того, как о помолвке было объявлено публично. Друзья собрались в последний вечер скромного уикенда, одетые в костюмы животных, а Гарри и Меган выбрали пингвинов как символ союза, который вместе на всю жизнь.

Также в этот день герцогиня поделилась и фотографиями с их свадьбы и свадебного банкета, не опубликованными ранее.

