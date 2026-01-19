- Дата публикации
Меган Маркл показала детей в новом опубликованном в соцсетях видео
Меган Маркл снова поделилась моментами своих «беззаботных дней» в Монтесито с мужем принцем Гарри и их детьми — принцем Арчи и принцессой Лилибет.
Меган опубликовала в своих Instagram Stories серию видеороликов, демонстрирующих, как она проводит время со своей семьей. В первом ролике она танцует вместе с Гарри на лужайке под зажигательную музыку.
В другом видеоролике, снятом под песню Peaceful Reveries «Carefree Days», камера показала рукописный список товаров с фермерского рынка с красочными иллюстрациями рядом с каждым пунктом, а также мельком видно четырехлетнюю принцессу Лилибет, сидящую за столом.
Внизу списка покупок цветными карандашами было написано: «Ура! Ты это сделала!», рядом с несколькими розовыми сердечками и смайликом.
На другом видео шестилетний Арчи кормит носорога во время посещения зоопарка и ботанического сада «Живая пустыня» в Палм-Дезерте.
Меган также поделилась фотографией, на которой она кормит жирафа несколькими листьями салата, одетая в белый свитер и брюки.