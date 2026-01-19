Меган Маркл показала детей в новом опубликованном в соцсетях видео

Меган Маркл / © Associated Press

Меган опубликовала в своих Instagram Stories серию видеороликов, демонстрирующих, как она проводит время со своей семьей. В первом ролике она танцует вместе с Гарри на лужайке под зажигательную музыку.

Гарри и Меган танцуют / © Instagram Меган Маркл

В другом видеоролике, снятом под песню Peaceful Reveries «Carefree Days», камера показала рукописный список товаров с фермерского рынка с красочными иллюстрациями рядом с каждым пунктом, а также мельком видно четырехлетнюю принцессу Лилибет, сидящую за столом.

Видео Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Внизу списка покупок цветными карандашами было написано: «Ура! Ты это сделала!», рядом с несколькими розовыми сердечками и смайликом.

На другом видео шестилетний Арчи кормит носорога во время посещения зоопарка и ботанического сада «Живая пустыня» в Палм-Дезерте.

Принц Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган также поделилась фотографией, на которой она кормит жирафа несколькими листьями салата, одетая в белый свитер и брюки.