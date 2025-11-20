Меган Маркл показала кадры из новой фотосесии и рассказала, чем особенны ее отношения с принцем Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

В своем Instagram Меган Маркл поделилась роликом и показала, как проходил процесс съемки этой фотосессии, а также поблагодарила команду.

«Спасибо @harpersbazaarus @samiranasr и этой необыкновенной команде за особенный и незабываемый опыт».

В самом интервью Меган немного рассказала о своих отношениях с ее мужем принцем Гарри. «Никто в мире не любит меня больше, чем он», — заявила герцогиня Сассекская для Harper’s Bazaar.

В своей декабрьской статье для Harper’s Bazaar герцогиня Сассекская размышляет об одной из первых вещей, которая привлекла ее в ее нынешнем муже, с которым она начала встречаться в 2016 году и за которого вышла замуж в 2018 году.

«В нем есть что-то детское, с каким-то удивлением и игривостью», — говорит она о принце. «Меня это так привлекало, и он пробудил это во мне. Это отражается во всех сферах нашей жизни. Даже в бизнесе я хочу, чтобы мы играли, веселились, исследовали мир и проявляли творческие способности».

Эта радость жизни, присущая им обоим, стала залогом счастливой жизни. Теперь Меган и Гарри управляют своими многочисленными предприятиями из своего комфортного дома в Монтесито, где они живут с двумя детьми — 6-летним Арчи и 4-летней Лилибет.

«Он любит меня так смело, всей душой, и у него другая точка зрения, потому что он видит во мне то, чего не вижу я», — говорит Меган о своем спутнике жизни и о том, как он поддерживает ее на всех этих американских горках славы. «Никто в мире не любит меня больше, чем он, поэтому я знаю, что он всегда поддержит меня».

Меган Маркл и принц Гарри / © Associated Press

