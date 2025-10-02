- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 136
- Время на прочтение
- 1 мин
Меган Маркл показала, как любит проводить время дома с подругами
Меган Маркл наслаждалась девичьим вечером в компании подруг и позволила своим поклонникам заглянуть за кулисы.
В кадре она играла в маджонг — древнюю китайскую настольную игру — в компании трех подруг, лиц которых Меган, увы, не показала.
Жена принца Гарри ранее признавалась в своей любви к игровым вечерам и маджонгу в сериале Netflix «С любовью, Меган».В шестом эпизоде первого сезона Меган приветствует трех своих подруг: Трейси Роббинс, Викторию Джексон и Дженнифер, на игровом вечере.
«Ко мне приезжают подруги, и мы все вместе начали изучать маджонг в последние несколько месяцев. Мы играем в разновидность этой игры, которая называется „Американский маджонг“, — рассказала тогда Меган.
Чем занимается в это время принц Гарри — остается загадкой для подписчиков герцогини. Быть может гуляет с детьми или с собаками на пляже, говорят, именно там он любит больше всего проводить свободное время.
В выходные, напомним, Меган опубликовала в Instagram кадры, на которых запечатлена часть ее гостиной, где стоял роскошный плюшевый диван, на котором спала ее собака Миа и роскошная композиция из цветов. Цветы были помещены в бежевую вазу с логотипом As Ever, бренда Меган, что породило среди поклонников догадки, что бренд может расширить свою деятельность и на товары для дома.