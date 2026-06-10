Меган Маркл показала, как проводит время с детьми в их роскошном доме в Монтесито

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекская опубликовала на своей официальной странице в Instagram фотографии, показывающие, как семья Сассекских проводит время дома.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Меган опубликовала несколько фотографий, на которых она запечатлена в саду, готовит еду на кухне, а также показала нового члена семьи. На других снимках принц Гарри играет с принцем Арчи и огромным футбольным мячом, принцесса Лилибет в футболке с портретом Бейонсе, а Меган одета в джинсовый костюм.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Также Меган показала урожай из своего сада и рассказала, что недавно в семье появились птенцы, показав фотографию нескольких маленьких пятнистых яиц.

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Принц Гарри с сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

В карусели снимков присутствует Миа, любимая собака семьи, породы бигль, а также архивный снимок Гарри и Меган с марта 2017 года, за несколько месяцев до того, как они объявили о своей помолвке в ноябре.

Меган Маркл / © Instagram Меган Маркл

Напомним, недавно, 4 июня, принцессе Лилибет исполнилось 5 лет и Меган поделилась новым семейным портретом, на котором Лили сидит на руках у Гарри, а также вторым фото, где почти показала лицо девочки.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Урожай Меган / © Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

© Instagram Меган Маркл

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