Меган Маркл показала, как встретила принца Гарри из поездки в Лондон и Киев
Принц Гарри, которому сегодня исполняется 41 год, уже вернулся домой в Калифорнию из Украины.
В воскресенье, 14 сентября, его жена Меган Маркл, с которой принцу пришлось посоветоваться прежде, чем дать согласие посетить Киев, отпраздновала возвращение мужа из его недавних поездок по Украине и Великобритании домой в Монтесито.
Меган запостила в сторис в аккаунте своего бренда As ever в Instagram фотографию руки, наполняющей два бокала вином Napa Valley Rosé урожая 2024 года от ее же бренда и написала:
«Когда ваш возлюбленный вернется в город…», — намекнув, что они отпраздновали возвращение принца домой в Калифорнию.
Напомним, принц Гарри отсутствовал дома почти всю прошлую неделю. Сначала он посетил Великобританию, где побывал на церемонии WellChild Awards, патроном организации он является уже 18 лет.
После у него состоялась встреча с отцом королем Чарльзом III в Кларенс-хаусе. Также в Лондоне Гарри посетил еще несколько встреч, после чего неожиданно приехал в Киев.
В столице Украины у герцога Сассекского была насыщенная программа. Он посетил Музей истории Украины во Второй мировой войне, где встретился с украинскими ветеранами, провел встречу с премьер-министром Юлией Свириденко, увидел своими глазами разрушенные дома и здания российскими ракетами и дронами, а также почтил память погибших военных на Майдане Независимости.