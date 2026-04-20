Меган Маркл показала, какой сюрприз им с принцем Гарри устроили дома их дети
Меган Маркл и принц Гарри вернулись из Австралии, и их встретил дома приятный сюрприз.
В воскресенье герцогиня Сассекская поделилась в своих Instagram Stories кадрами прибытия с Гарри домой в Калифорнию, и на видео видно, как на дверях висит бумажная гирлянда с надписью «Добро пожаловать домой».
Она также опубликовала видеоролик, на котором видна гора австралийских сувениров и сладостей — по всей видимости, для детей, принца Арчи и принцессы Лилибет, — включая печенье Tim Tams (популярное шоколадное печенье в Австралии), конфеты, различные книжки с картинками, наклейки и раскраски, а также несколько рукописных открыток.
Меган и ее муж Гарри отправились в Австралию в поездку, сочетающую частные, деловые и благотворительные мероприятия, которая началась во вторник, 14 апреля и продолжалась всю неделю. В рамках программы они посетили Мельбурн, Канберру и Сидней, где совершили поездки, посвященные вопросам психического здоровья, устойчивости общества и поддержке ветеранов и их семей.
Принц Гарри сделал во время этой поездки важное заявление о королевской семье.