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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Меган Маркл показала колоритное семейное видео с Гарри и детьми в Британии

Герцог и герцогиня Сассекские вернулись в Великобританию со своими детьми и собаками 26 августа — и теперь предлагают взглянуть на свою новую жизнь в Англии. Меган поделилась новым видео в своем Instagram.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Меган и Гарри

Меган и Гарри / © Associated Press

45-летняя герцогиня Сассекская поделилась видео, показав их жизнь в Англии после того, как она и ее муж, принц Гарри, недавно вернулись туда со своими детьми и своими собаками.

35-секундный ролик начинается с того, как Меган и Гарри идут рука об руку на улице, а затем переходит к сценам, где, судя по всему, ноги Лилибет греются у камина, а Меган в резиновых сапогах плещется в грязной луже.

Затем на видео принцесса Лилибет едет на велосипеде, а принц Арчи бежит рядом с ней, и продолжается сценами, где семья наслаждается отдыхом на природе.

На протяжении всего видео в верхней части экрана остаются два эмодзи: британский флаг и красное сердце.

Меган и Гарри с детьми в Британии

Меган и Гарри прибыли в Великобританию 26 августа, всего через неделю после того, как стало известно, что они вместе со своей семьей переезжают на родину Гарри на длительный период, где их дети уже были заранее оформлены в частную британскую школу.

Напомним, ранее мы рассказывали, что дети Уэльских – принц Джордж и принцесса Шарлотта уже также вернулись за школьные парты.

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