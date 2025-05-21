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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Меган Маркл показала обнаженный беременный живот и удивила поклонников

Несколько дней назад герцогиня Меган поделилась личными фотографиями в своем блоге в Instagram в честь седьмой годовщины ее свадьбы с принцем Гарри.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Меган Маркл

Меган Маркл / © Associated Press

На одном из снимков поклонники рассмотрели Меган на последних месяцах беременности с обнаженным животом. Предполагается, что это была ее первая беременность сыном Арчи в 2018-2019 годах. Меган была в темных лосинах и соответствующем укороченном топе.

Меган Маркл во время беременности сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл во время беременности сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган была запечатлена в гостиной, а ее черные локоны собраны в хвост. Снимок Меган стал нарушением королевской традиции в том смысле, что она стала первой, кто когда-либо делился фотографией с обнаженным животом.

Фото Меган Маркл, instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Фото Меган Маркл, instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Отметим, на магнитной доске Маркл есть множество других неопубликованных ранее снимков. Все они касаются ее семьи, мужа Гарри, их различных романтических моментов и, конечно же, двоих детей пары.

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images

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