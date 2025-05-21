Меган Маркл показала обнаженный беременный живот и удивила поклонников

Меган Маркл / © Associated Press

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На одном из снимков поклонники рассмотрели Меган на последних месяцах беременности с обнаженным животом. Предполагается, что это была ее первая беременность сыном Арчи в 2018-2019 годах. Меган была в темных лосинах и соответствующем укороченном топе.

Меган Маркл во время беременности сыном Арчи / © Instagram Меган Маркл

Меган была запечатлена в гостиной, а ее черные локоны собраны в хвост. Снимок Меган стал нарушением королевской традиции в том смысле, что она стала первой, кто когда-либо делился фотографией с обнаженным животом.

Фото Меган Маркл, instagram.com/meghan / © Instagram Меган Маркл

Отметим, на магнитной доске Маркл есть множество других неопубликованных ранее снимков. Все они касаются ее семьи, мужа Гарри, их различных романтических моментов и, конечно же, двоих детей пары.

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Принц Гарри и Меган Маркл / © Getty Images