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Меган Маркл показала обнаженный беременный живот и удивила поклонников
Несколько дней назад герцогиня Меган поделилась личными фотографиями в своем блоге в Instagram в честь седьмой годовщины ее свадьбы с принцем Гарри.
На одном из снимков поклонники рассмотрели Меган на последних месяцах беременности с обнаженным животом. Предполагается, что это была ее первая беременность сыном Арчи в 2018-2019 годах. Меган была в темных лосинах и соответствующем укороченном топе.
Меган была запечатлена в гостиной, а ее черные локоны собраны в хвост. Снимок Меган стал нарушением королевской традиции в том смысле, что она стала первой, кто когда-либо делился фотографией с обнаженным животом.
Отметим, на магнитной доске Маркл есть множество других неопубликованных ранее снимков. Все они касаются ее семьи, мужа Гарри, их различных романтических моментов и, конечно же, двоих детей пары.