Меган Маркл показала редкие фото своих детей - принца Арчи и принцессы Лилибет

7 января герцогиня Сассекская опубликовала на своей новой странице в Instagram короткое видео, в котором показала семейных фотографии и нарезку с разных видео.
Ее пост был посвящен ушедшему из жизни другу - биглю по имени Гай, которого она много лет тому назад взяла в приюте в Канаде.
В трогательном сообщении, которое сопровождало ролик, Меган немного рассказала о собаке и о том, как она его любила. Помимо фотографий Меган, Гая и принца Гарри, в видео также появились новые кадры детей Сассекских - принца Арчи и принцессы Лилибет, которую они называют Лили.
Лиц детей было не видно, но заметно, что 5-летний Арчи и 3-летняя Лили заметно подросли. У дочери пары светлые волосы, как и у ее отца. Эти кадры стали первым появление детей Меган в ее соцсети.
Также среди снимков показаных герцогиней было трогательное фото со времен ее беременности.
Видео она опубликовала в преддверии выхода нового сериала со своим участием, который выйдет на Netflix.
Читайте также:
- Меган Маркл вернулась в Instagram: поклонники заметили одну интересную деталь в ее блоге
- Она вернулась в соцсети: эксперт проанализировал, что хотела сказать публике Меган Маркл в своем первом видео в Instagram
- Конфуз или намек: поклонники заметили грубую ошибку в описании нового Instagram-аккаунта Меган Маркл