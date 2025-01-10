Меган Маркл показала редкие фото своих детей - принца Арчи и принцессы Лилибет

7 января герцогиня Сассекская опубликовала на своей новой странице в Instagram короткое видео, в котором показала семейных фотографии и нарезку с разных видео.

Ее пост был посвящен ушедшему из жизни другу - биглю по имени Гай, которого она много лет тому назад взяла в приюте в Канаде.

Собака Меган Маркл / скриншот с видео Meghan, Duchess of Sussex

В трогательном сообщении, которое сопровождало ролик, Меган немного рассказала о собаке и о том, как она его любила. Помимо фотографий Меган, Гая и принца Гарри, в видео также появились новые кадры детей Сассекских - принца Арчи и принцессы Лилибет, которую они называют Лили.

Лиц детей было не видно, но заметно, что 5-летний Арчи и 3-летняя Лили заметно подросли. У дочери пары светлые волосы, как и у ее отца. Эти кадры стали первым появление детей Меган в ее соцсети.

Фото: instagram.com/meghan

Фото: instagram.com/meghan

Также среди снимков показаных герцогиней было трогательное фото со времен ее беременности.

Фото: instagram.com/meghan

Видео она опубликовала в преддверии выхода нового сериала со своим участием, который выйдет на Netflix.

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