Меган Маркл показала свой быт: герцогиня поделилась новыми кадрами в блоге

Меган Маркл недавно завела блог в Instagram и теперь охотно делится с подписчиками кадрами своей жизни.

Герцогиня Сассекская поделилась в сторис несколькими кадрами, которые сделала на природе. Она показала прогулку по фруктовому саду, то, как поливает кусты и деревья и с кем-то в этот момент разговаривает, запостила немного себя и показала мандарины, из которых потом делает сочный коктейль.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Все эти кадры сделаны в преддверии запуска сериала герцогини, который будет называться "С любовью, Меган" и выйдет на Netflix 4 марта.

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Меган Маркл / Фото: Instagram Меган Маркл

Сериал будет основан на образе жизни герцогини Сассекской, в соответствии с ее брендом, который она запустила в прошлом году и недавно сделала ребрендинг, сменив название с American Rivera Orchard на As Ever, который оказался плагиатом.

Читайте также:

Образы Меган Маркл на Invictus Games 2025 (15 фото)