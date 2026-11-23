Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

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На уютной праздничной фотографии Меган объявила о скидках своего бренда As Ever (вероятно, в честь черной пятницы), а поклонники радо оценили ее новый лук.

Маркл предстала в кадре в расслабленный монохромном ансамбле: вязаном свитере оверсайз молочно-кремового оттенка с фактурным узором и широкими манжетами в рубчик на длинных рукавах от Khaite, широких брюках в тон тоже от этого же бренда, и обута в темно-коричневые замшевые туфли-слингбэки с острым мыском, открытой пяткой и декоративной пряжкой от Veronica Beard.

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Меган Маркл / © instagram.com/aseverofficial

Темные волосы Меган распущены и уложены мягкими естественными прядями, на пальцах — несколько тонких золотых колец, а в ушах — лаконичные серьги-гвоздики.

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Это первый образ герцогини в светлых оттенках после ее визита с принцем Гарри в Брюссель, где она появилась в черном луке. Выход состоялся тогда на фоне ареста отца Меган – Томаса Маркла.

Гарри и Меган в Брюсселе / © Associated Press

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